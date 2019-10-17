Экс-хавбек "Зенита" Маркизио может возобновить карьеру

Бывший полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио может возобновить карьеру футболиста, сообщает Sprint e Sport.Согласно информации источника, 33-летний хавбек может стать игроком "Чизолы", которая выступает в пятом по силе итальянском дивизионе. Бывший футболист уже контактировал с руководством клуба на предмет возможного сотрудничества. Поспособствовать дальнейшим переговорам могут хорошие отношения между Маркизио с президентом "Чизолы" Лукой Ацори.Маркизио перешёл в "Зенит" летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм он провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета "Ювентуса", воспитанником которого является.