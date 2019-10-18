Дебют Тедеско и борьба за первую строчку. РПЛ возвращается

«Ахмат» - «Локомотив»
Пятница, 17:30. Матч Премьер
Пятница, 17:30. Матч Премьер
Шалимов удачно дебютировал в качестве тренера «Ахмата» против «Уфы», но две недели назад наставнику чеченской команды явно повезло. Во-первых, с ошибкой Александра Беленова, пропустившего самый эпичный гол тура. Во-вторых, с реализацией соперника. В-третьих, с ошибкой арбитра, который не поставил чистый пенальти.
Впереди настоящее испытание. С «Локомотивом» дармовых голов не будет. «Ахмат» вообще не обыгрывал «железнодорожников» с 2016-го. Но здесь вопрос не только принципа, но и прагматики – Грозный идёт в двух очках от зоны прямого вылета.
«Локомотив» продолжает погоню в группе лидеров, поэтому никакой романтики. Прагматичная история про обязательный набор очков с противниками ниже классом.
Судья: Станислав Васильев (Ижевск). В сезоне 2019/20 – 4 матча – 21 ж.к. – 1 к.к.
Дисквалифицированы: Нет - Игнатьев, Баринов
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=7-14 (13:44)
В прошлом сезоне: 0:2, 1:3
«Тамбов» - «Урал»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Два подряд матча с лидерами чемпионата «Урал» не выдержал – проиграл оба. Впрочем, Екатеринбург, да и любая другая команда Парфёнова умирает только против «Спартака». Теперь придётся концентрироваться на игре против андердогов, лишь бы не оступиться и здесь.
А у «Тамбова» (помимо мощного Григоряна) одна надежда – Георгий Мелкадзе, наконец-то сбросивший оковы «Спартака». С другой стороны, он может стать и главным мотивирующим элементом со стороны голодного до Народной команды Парфенова.
Судья: Игорь Панин (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 3 матча – 13 ж.к. – 2 к.к. – 1 назначенный пенальти
Дисквалифицированы: Ойеволе – Нет
«Спартак» - «Рубин»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Журналисты настолько усердно подогревали тренерский дебют Доменико Тедеско, что тема заискрила ещё за сутки до матча. Накануне встречи «СЭ» выпустил обложку с изображением Тедеско в образе комиксового Джокера, из чего вырос полноценный скандал. Большинство читателей в первую очередь подумали о клоуне.
Штааа?!— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) October 18, 2019
??????????????? pic.twitter.com/oDxOfXQGk6
Тедеско пока что плющат со всех сторон. Может, и не нарочно, из-за желания сделать лучше, но истерики ветеранов и журналистские скандалы сопровождают нового тренера «Спартака», как взрывы за спиной главного героя идиотского или старого боевика.
Чисто футбольная ситуация для старта у Тедеско вполне комфортная. «Рубин» агонизирует; всё-таки двинул «Тамбов» две недели назад, но особых надежд на команду Шаронова не возникает.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 8 матчей – 43 ж.к. – 2 к.к. – 2 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Джикия - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +15=9-10 (40:31)
В прошлом сезоне: 1:1, 1:1
«Зенит» - «Ростов»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Центральная встреча тура. Во многом битва за лидерство: она может определить, кто будет повыше по итогам половины чемпионата. В конце концов просто огненное противостояние, потому что нынешний «Ростов» - космос, а «Зенит» вообще чемпион.
Южане разбили молодёжь из ЦСКА две недели назад, причём сделали это гиперуверенно. «Зенит» после поражения от «Локо» дважды уверенно разобрался – с «Бенфикой» и податливым «Уралом».
На неделе Ивелин Попов участвовал в миротворческих мероприятиях, а Семак накануне старта тура рассыпался в любезностях в адрес Шомуродова. К нему, конечно, особое внимание. Как и к Чистякову. Сообщают, что защитник «Ростова», побывавший только что в сборной, интересен петербургской команде.
Судья: Сергей Карасев (Москва). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 23 ж.к. – 6 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Нет - Нет
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +23=11-12 (74:41)
В прошлом сезоне: 2:0, 0:1
«Оренбург» - «Крылья Советов»
Воскресенье, 11:30. Матч ТВ
Воскресенье, 11:30. Матч ТВ
Самарский кризис миновал. В какой-то момент казалось, что Божовичу не избежать отставки, но как только его команда провела несколько успешных матчей против прямых конкурентов, вопрос был снят. К тому же восхищал раскрывшийся Соболев – на пару с Шомуродовым главный фаворит гонки бомбардиров.
«Оренбург» начал сезон ещё хуже, но там вопросов к Федотову не было. Что спрашивать с тренера, когда за лето полкоманды просто растащили. Теперь обе команды оказались в общем срединном котле (ряд команд с 7-го по 12-е с одинаковым количеством очков), вывалиться из которого к неудачникам проще простого.
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 8 матчей – 38 ж.к. – 1 к.к. – 4 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=1-0 (8:2)
В прошлом сезоне: 3:0, 3:1
«Уфа» - ЦСКА
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
«Армейцам» нужно реабилитироваться. Не сколько за результат в последней игре, сколько за качество. ЦСКА просто отдал «Ростову» игру, сыграл максимально безвольно (не считая последних 20-ти минут) в тот момент, когда болельщики решили не подвергать обструкции, а поддержать.
Но Уфа по нынешним футбольным меркам для фаворитов место не самое лучшее. Здесь проигрывал «Зенит» (первый раз в истории!), «Спартак» и «Ростов». Учитывая многочисленные игровые сложности и вероятного Гогуа в старте, может и ЦСКА потерять здесь очки.
Судья: Николай Волошин (Смоленск). В сезоне 2019/20 – 6 матчей – 21 ж.к. – 1 к.к. – 1 назначенный пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +0=4-6 (7:22)
В прошлом сезоне: 0:3, 2:2
«Арсенал» - «Сочи»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
«Сочи» несколько туров назад встрепенулось, но затем проиграло ключевой матч с «Крыльями», так что пока подопечные Точилина остаются в зоне стыков. Положение «Арсенала» так же не шибко радужное.
Туляки даже после вылета из Лиги Европы от «Нефтчи» внушали серьёзность, но команда Черевченко проиграла все матчи против лидеров – и увязла в середине таблицы. Впереди целый ряд возможностей кое-что исправить в сложившейся ситуации.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 8 матчей – 40 ж.к. – 3 к.к. – 2 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Григалава – Лагатор
«Динамо» - «Краснодар»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Дебют Кирилла Новикова, которого, судя по всему, поставили рулить одновременно основной командой и молодёжной. Если это действительно так, руководство «Динамо» ещё более авантюрные специалисты, чем можно было предположить. Падать бело-голубым особенно некуда, но можно пропустить вперёд единственный «Тамбов».
У «Краснодара» свои проблемы, причём грандиозные, но в чемпионате «быки» держатся достойно. Мусаеву необходимо удержать команду в зоне лидеров, иначе она может рассыпаться окончательно.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород). В сезоне 2019/20 – 6 матчей – 28 ж.к. – 1 к.к. – 3 назначенных пенальти
Дисквалифицированы: Юсупов - Кайо, Рамирес
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=5-6 (11:22)
В прошлом сезоне: 0:3, 1:1