В первом тайме травму получил нападающий "Локо" Лука Джорджевич. У черногорца подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
"Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда "Ахмат" оказывал серьезное давление. Но в конце провели хорошую контратаку.
Джорджевич? Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.
Что касается игры молодых Куликова и Магкеева, то, можно сказать, что Магкеев тоже дебютировал. Одно дело выйти на замену в конце, другое — в стартовом составе. Куликов давно тренируется с основой. Они молодцы — не только не испортили игру, но и принесли команде пользу", — цитирует Семина пресс-служба железнодорожников.
Семин: у Джорджевича существенная травма, информация будет завтра
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу против "Ахмата".
Фото: "Российская газета"
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