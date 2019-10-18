Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе подтвердил, что у нападающего клуба Луки Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок.
"Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьезной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко.
Сегодняшняя игра с "Ахматом" показывает, что резерв есть. Не могу сказать, что это уровень Лиги чемпионов, но очевидно, что это ребята, на которых можно надеяться", — цитирует Кикнадзе "ТАСС.
Кикнадзе подтвердил подозрение на разрыв крестообразных связок у Джорджевича
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