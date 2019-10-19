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Тедеско: второй тайм был полностью за нами, потому что изменили манеру прессинга (видео)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей с «Рубином» (0:0) в матче 13-го тура РПЛ рассказал, почему у красно-белых не получился первый тайм и почему они прибавили после перерыва.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
– На протяжении всей тренировочный недели было видно очень большое желание выиграть, у ребят «горели глаза». Но в первом тайме мы давали сопернику очень много работать с мячом. Во втором тайме стали прессинговать по-другому, у нас это стало лучше получаться, потому увеличилось количество подходов и моментов у чужих ворот.

«Рубин» во втором тайме создал на более двух моментов, второй тайм был полностью за нами. В конце игры у нас было 5 игроков атакующего плана. Мы попробовали всё, чтобы забить, будем это работать.

– Вы имеете представление, в какую команду пришли? Знаете, кто такие Бесков, Черенков, Родионов, Гаврилов?

– Я знаю, в какую команду пришёл, я горд этим. Знаю, кто такой Старостин, кто такой Черчесов, но я думаю в данный момент совсем о другом.

– Вы по ходу матча сменили схему с 4-4-2 ромб на 4-3-3. Это было запланировано?

– Нет, мы играли 4-4-2 всю игру с ромбом в центре. Мы поменяли манеру прессинга: в первом тайме Шюррле и Мельгарехо бежали с флангов и прессинговали центральных защитников, во втором тайме мы это изменили, эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров.

– После матча команда собралась в центре. Вы что-то говорили ребятам?

– Это было решение тренерского штаба, чтобы сказать ребятам несколько фраз, потому что в раздевалке не будет такой возможности. Там каждый будет заниматься своими делами. Поблагодарил ребят за работу на неделе. Мы отлично поработали. У команды есть дух и характер – это я им сказал.



– Как оцените состояние Шюррле? Он давно не играл, насколько он готов?

– Вчера разговаривал с ним. Он сказал, что его должно хватить на тайм. Но после перерыва можно продержаться ещё 10-15 минут, что он сегодня и сделал. На тренировках в четверг и пятницу он себя хорошо чувствовал, потому вышел в старте.

– С чем связано решение поменять скамейку запасных?

– Хотели быть поближе к болельщикам, чтобы чувствовать их эмоции. И я хочу находиться подальше от лайнсмена, чтобы не сказать ему что-то лишнее.

– Было ли осознанным решение играть «вторым номером»?

– Нет, мы планировали прессинговать немного выше, но мы не смогли перекрыть их крайних защитников, у них было достаточно времени и пространства.

– Как вам игра Бакаева в центре поля, на непривычной для него позиции?

– Думаю, через 1-2 недели он привыкнет к этой позиции. Он может сыграть на обоих флангах, восьмёрку, десятку. Технически одарённый игрок, способен на многое.

– Правильно я понял, что вы уже с 5-й минуты подсказывали Рассказову играть ближе к нападающим, чтобы не пропускать передачи за спину?

– Наоборот, просил противоположное. Если бы он сильно поднимался, оголялась бы зона и они могли пройти через центр. Я всегда игрокам что-то подсказываю. Рассказов сыграл отлично.

– Не мешает то, что статус Шюррле влияет на партнёров, которые стремятся сыграть на него. А опасность начала возникать только после выхода Мирзова.

– Да, Мирзов удачно вышел на замену, оживил игру. Было много проходов, игры 1 в 1. Андре больше играл в центре, но такая была установка.

– Вы выходили в атаку исключительно низом, как и действовали в атаке через прострелы низом. Это то, к чему вы стремитесь?

– Мы стараемся адаптироваться под наших футболистов. Мы поставили их в позиции, дали им несколько вариантов развития событий. Футболисты сами принимают решение на поле. У Айртона и Мирзова были моменты, чтобы подать верхом в штрафную, а они шли в обыгрыш. Не осуждаю, это их решение, они считали, что так лучше, согласен с этим.

После стольких поражений подряд играть в пас низом – это смелое решение. Ребята его выполнили, не побоялись это сделать, равно как и прессинговать. Нам нужно работать и улучшать свою игру, – передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.


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Теги: Тедеско Спартак Рубин Мирзов Шюррле
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