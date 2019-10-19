Тедеско: второй тайм был полностью за нами, потому что изменили манеру прессинга (видео)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей с «Рубином» (0:0) в матче 13-го тура РПЛ рассказал, почему у красно-белых не получился первый тайм и почему они прибавили после перерыва.

Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ