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На стадионе "Динамо" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина

Перед матчем 13-го тура РПЛ "Динамо" - "Краснодар" на поле стадиона бело-голубых вынесли оригинал "Золотого мяча", принадлежавшего легендарному вратарю "Динамо" Льву Яшина.

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения голкипера. В церемонии поучаствовали также члены семьи Льва Яшина.

Яшин получил "Золотой мяч" в 1963 году. Он до сих пор остается единственным вратарем в истории, кто удостоился этой награды.

Sport24.ru


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Теги: Динамо Краснодар Яшин
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