Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев похож по манере игры на хавбека "Реала" Каземиро. Такого мнения придерживается отец российского футболиста Мустафа Оздоев.
"Сейчас у Маги, вижу, появляется дистанционная скорость. Шотландца Райана Фрейзера, играющего в "Борнмуте", он в двух играх ни разу не упустил. В сборной Маге играть полегче: там три игрока в центре поля, в "Зените" два, он и Барриос. Значит, нужна отличная функциональная готовность.
Мага напоминает мне Каземиро из "Реала". У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. Семьдесят процентов эпизодов Мага прочитывает заранее. Не зря стал первым ингушом в сборной России", — цитирует Оздоева-старшего "Матч ТВ".
Отец Оздоева сравнил сына с полузащитником "Реала" Каземиро
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