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Годзюр: чувствовали, что можем дожать "Рубин" и набрать три очка

Голкипер "Урала" Ярослав Годзюр прокомментировал ничью "Рубином" (0:0).

"Работа была, но не скажу, что много. Мы старались, хотели выиграть, но не получилось. Повлияло ли на нас то, что игра была посвящена памяти Льва Яшина? Когда показали ролик, больше ответственности было. В кепках на игру вышли. Не хотелось опозориться.

Сыграли лучше во втором тайме. В перерыве были коррективы недочётов, нам показали кое-что по видео. Чувствовали, что можем дожать "Рубин" и набрать три очка. Они были для нас очень важны", - цитирует Годзюра "Матч ТВ".


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Теги: Годзюр Урал Рубин
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