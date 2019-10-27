Фьолусон: с такими командами, как "Оренбург", играть не весело и не интересно (видео)

Исландский защитник "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон прокомментировал ничейный результат в игре против "Оренбурга".







– Йон, вы находились в нескольких метрах от Деспотовича, когда тот забивал. Был ли шанс ему помешать?

– Ну, я не так хорошо видел этот момент на поле. Мне нужно его пересмотреть.



– Насколько было важно то, что "Краснодар" сравнял счет еще в первом тайме?

– Да, это было очень важно – забить в первом тайме, потому что когда играешь с командами, что действуют от обороны, бывает сложно. Они оборонялись все 10 человек в своей штрафной. Не там много бывает голевых моментов за такую игру, поэтому важно реализовывать их все.



– Вас раздражал оборонительный футбол "Оренбурга"?

– Нет, не раздражал. Но с такими командами играть не интересно и не весело. Но это их выбор: если они хотят играть в такой футбол, тем более в гостях, то пускай.



– Видели эпизод с удалением Берга? Какое у вас мнение на этот счет?

– Я не очень четко видел этот момент. Вроде как оба пошли на мяч, поэтому ситуация была 50/50. По итогу один игрок катается по траве и кричит от боли, а другой – удален. Вот такой момент.



Источник: www.rusfootball.info