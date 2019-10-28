Полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью Sport24 рассказал о том, как во время последнего трансферного окна состоялся его переход из "Локомотива" в "Краснодар".
— Вернемся в межсезонье, когда вы долго оставались без контракта. Были ли варианты помимо "Краснодара"?
— Мной интересовались несколько клубов из разных стран. Например, из Турции. Но предложение "Краснодара" оказалось самым интересным, согласился почти без раздумий.
— В какой момент на вас вышел "Краснодар"?
— Это случилось в августе. И продолжалось около недели, если не ошибаюсь.
— Адаптация завершена?
— Первые недели в "Краснодаре" прошли отлично, все ребята помогли правильно влиться в коллектив, я благодарен каждому. Единственное, что подпортило настроение, — небольшая травма. Но сейчас и это позади.
— Вы пять лет жили в Москве. Привыкли к новому городу?
— Честно говоря, времени, чтобы прогуляться, пока особенно не было. Посвящал всего себя восстановлению и тренировкам. Знакомство с достопримечательностями Краснодара у меня еще впереди.
Фернандеш: мной интересовались в Турции, но предложение "Краснодара" было самым интересным
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