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Сафонов: слышал, что мной интересовалась "Фиорентина". Но я хочу отплатить "Краснодару" за все

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов дал интервью экс-футболисту Евгению Савину для ютуб-канала "КраСава" и рассказал о своем отношении к деньгам.

— После матчей за юношескую сборную тобой заинтересовалась "Фиорентина". Миллион предлагали.

— Да, я слышал. Даже если мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в "Краснодаре". Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить.

— Бабки для тебя не главное?

— Не главное. Они важны, наверное, когда тебе лет 30 и футбол — это твоя работа. Контракт, который мне давали, это отличный. В тот момент я играл полгода, выдал хорошую серию. Но я не считаю, что за хорошую серию должны платить большие деньги. Ты должен играть стабильно и будешь получать. Когда мне предложили новый контракт и я шел слушать условия, я надеялся на меньшее предложение.

— Тебе и Шапи сделали 2 миллиона рублей в месяц, Игнатьеву оставили 600 тысяч. Верно?

— Не совсем. Я знаю, что Шапи лучше ребят из московских клубов. Я это знаю. Но это завышенные зарплаты там. Неправильно, если кто-то завысил, нам просить такой же уровень зарплаты.

— Нет ощущения, что вы здесь как на золотой цепи?

— У меня нет. Потому что мне говорят: будет хорошее предложение, ты захочешь — мы тебя отпустим без проблем. Можно стать намного лучше здесь. И пока есть возможность, нужно оставаться здесь. Галицкий как наш папа: отпустит всех, когда исполнится 18 лет. Никто держать нас не будет.

— Готов, как Акинфеев, играть в одном клубе?

— Когда мне говорят: вот перейдешь в Европу в топ-клуб… А почему мы не можем наш клуб сделать топовым?

Sport24.ru


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Теги: Сафонов Краснодар Фиорентина Серия А
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Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 9 23
...
6 Рома 8 13
7 Лацио 8 12
8 Фиорентина 7 11
9 Удинезе 8 10
10 Торино 8 10
...
20 Сампдория 8 4
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 14 32
2 Ростов 14 29
3 Локомотив 14 29
4 Краснодар 14 28
5 ЦСКА 14 26
6 Урал 14 18
...
16 Тамбов 14 11
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