Балахнин: следующий шаг "Ростова" — титулы

- Следующий шаг — это титулы. По словам главного тренера, смешно рассуждать о том, что "Ростов" борется за лидирующие места. На мой взгляд, это не совсем правильно. По крайней мере так можно было хотя бы не говорить. Почему бы и не бороться? Но я считаю, что этот вопрос будет решаться в таких играх, как со "Спартаком".
Пока что Шомуродов и Норманн выглядят хорошо. Но вопрос в том, как они будут выглядеть на дистанции. Вот сколько у нас было футболистов, которые регулярно забивали, а потом растворились? Часто бывало, что игрок проводил сезон на хорошем уровне, но после мы его не видели. А класс футболистов и команды — это демонстрация хорошего уровня на протяжении длительного времени. Имею в виду лидерство или борьбу за лидерство. "Ростов" пока на пути к этому. Так же как и два этих футболиста, - цитирует специалиста "Матч ТВ".
Напомним, что после 14 туров "Ростов" занимает 2 место РПЛ.
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Фото: ФК "Ростов"
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