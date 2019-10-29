Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался о поражении в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартаку" (0:3).
"До гола игра складывалась неплохо. Мы могли дожать соперника. Подходы были, владели преимуществом, но, к сожалению, пропустили первыми. Полезли отыгрываться, а у "Спартака" начались дикие контратаки – и мы получили ещё два гола.
"Спартак" забил, и они начали валяться по несколько минут, тянуть время. Вот это больше всего удивило. Понятно, что команда давно не выигрывала и они хотели во что бы то ни стало победить. Не лично мне это не понравилось.
Не готовились к тому, что "Спартак" сыграет в три защитника. Узнали прямо перед игрой. Ничего страшного, мы тоже действуем в три центральных и на своей позиции ты всегда понимаешь за какого игрока отвечаешь", — приводит слова Игнатьева "Спорт Бизнес Online".
Игнатьев: "Спартак" забил, и они начали валяться по несколько минут. Это удивило
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