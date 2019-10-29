Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что в матчах своей команды с "Ювентусом" в Лиге чемпионов и со "Спартаком" в Премьер-Лиге хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев действовал лучше форварда "старой синьоры" Криштиану Роналду.
"Бакаев неплохо начал игру, финтил, обыгрывал на скорости. Резкий, техничный парень, не боится лезть в обводку. Думаю, он заслуженно стал лучшим игроком матча. Надо было пожёстче и поближе с ним играть, возможно даже не одному игроку, а нескольким. Нельзя было его оставлять один в один.
Кто был сильнее: Роналду или Бакаев? Роналду – легенда. Из ста матчей у него три могут быть не очень удачными, как с нами. А у Бакаева из ста таких будет половина, поэтому это ничего не значит. Но если сравнивать именно эти два матча, то да – Бакаев выглядел лучше Роналду, он отдал три результативные передачи", — приводит слова Игнатьева "Спорт Бизнес Online".
Игнатьев: в матчах со "Спартаком" и "Ювентусом" Бакаев выглядел лучше Роналду
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