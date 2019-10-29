» » Игнатьев: в матчах со "Спартаком" и "Ювентусом" Бакаев выглядел лучше Роналду

Игнатьев: в матчах со "Спартаком" и "Ювентусом" Бакаев выглядел лучше Роналду

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что в матчах своей команды с "Ювентусом" в Лиге чемпионов и со "Спартаком" в Премьер-Лиге хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев действовал лучше форварда "старой синьоры" Криштиану Роналду.

"Бакаев неплохо начал игру, финтил, обыгрывал на скорости. Резкий, техничный парень, не боится лезть в обводку. Думаю, он заслуженно стал лучшим игроком матча. Надо было пожёстче и поближе с ним играть, возможно даже не одному игроку, а нескольким. Нельзя было его оставлять один в один.

Кто был сильнее: Роналду или Бакаев? Роналду – легенда. Из ста матчей у него три могут быть не очень удачными, как с нами. А у Бакаева из ста таких будет половина, поэтому это ничего не значит. Но если сравнивать именно эти два матча, то да – Бакаев выглядел лучше Роналду, он отдал три результативные передачи", — приводит слова Игнатьева "Спорт Бизнес Online".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Игнатьев Спартак Ювентус Бакаев Роналду Локомотив Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Больше нет никаких вопросов. Нашей дочери 10 лет, а не 11". Тарасова ответила бывшему мужу
Голубев: человек Галицкий невероятный: миллиардер, а очень вежливый
Игнатьев: в матчах со "Спартаком" и "Ювентусом" Бакаев выглядел лучше Роналду 1
Балахнин: для Карпина игры против "Спартака" всегда будут знаковыми
Адвокат стал и.о. главного тренера "Фейеноорда"
Прогулка «Зенита» и неудобный соперник для ЦСКА. Сегодня стартует 1/8 Кубка
Игнатьев: "Спартак" забил, и они начали валяться по несколько минут. Это удивило 3
Мельгарехо: с радостью провел бы за "Спартак" еще 100 матчей
Источник: оргкомитет "Россия-2018" рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА 6
Вальверде: Месси обладает невероятным талантом, может пройти любого соперника
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Бурдиссо: надеемся, что Де Росси вернётся к игре как можно скорее
Конте пожаловался на календарь матчей "Интера"
Марадона руководил командой, восседая на троне во время матча 1
Российский защитник "Млады Болеслав": в Чехии Комличенко — народный герой 5
Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего Салы
"Урал" интересуется полузащитником "Пюника" Варданяном
Тарасов — бывшей жене: смущает, что ты платишь адвокатам с моих денег 2
Шалимов: "Ахмат" должен постараться обыграть "Луч" за 90 минут
Английский нападающий раскритиковал УЕФА за решение о двух матчах без зрителей для сборной Болгарии 1
Месси забил 50-й гол со штрафного в карьере
Федерация футбола Чили приостановила все внутренние соревнования из-за беспорядков в стране 1
Соперник "Локомотива" по Лиге чемпионов "Байер" вышел в 1/8 финала Кубка Германии
"Реал" готов отпустить Иско в январе за 70 млн евро
Бывший врач "Реала": я бы запретил футболистам играть в гольф, это нагружает мышцы
Мельгарехо: сделаю всё, чтобы ещё раз вписать своё имя в историю "Спартака"
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы 18
"Атлетико" не смог обыграть "Алавес". Эта четвёртая ничья мадридцев в пяти турах Ла Лиги
Фати - в стартовом составе на матч с "Барселона" - "Вальядолид", Гризманн и Лунин - в запасе
"Витесс" победил "Де Графсхап" в кубковой игре, пославший Слуцкого Базур отыграл весь матч 1
Все новости