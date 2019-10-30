Как стало известно Sport24, защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов может перейти в московский "Локомотив". Чернов привлек внимание "железнодорожников", которые рассматривают возможность подписания контракта с ним как в зимнее, так и в летнее трансферное окно.
При этом сам 23-летний Чернов только минувшим летом перешел в "Крылья" из столичного ЦСКА, за который выступал с 2014 года.
В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 11 матчах РПЛ.
"Локомотив" заинтересован в трансфере защитника "Крыльев"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»