В Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" сегодня состоится матч 1/8 финала Кубка России "Зенит" — "Томь".
"Зенит" сыграет в лазурной форме, вратарь — в желтом. "Томь" — в белой форме, вратарь — в оранжевом.
Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, на матче ожидается до 45 тысяч зрителей, томскую команду поддержат до 10 болельщиков.
Матч "Зенит" — "Томь" начнется в 20:00 по московскому времени.
На матче "Зенит" — "Томь" ожидается до 45 тысяч зрителей
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