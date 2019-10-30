Адвокат бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина Александр Бурчук рассказал, что сторона экс-футболиста выиграла иск по делу против банка "Замоскворецкий", который занимался хищением средств Алдонина.
В 2013 году Алдонин перевел на свой счет в банке 1,5 млн долларов, однако средства ему не поступили: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину лично. Согласно поддельным документам, Алдонин перечислил 20,5 млн рублей на счет некоего Романа Щербакова по договору займа.
"Мы выиграли процесс. Суд удовлетворил иск об обращении взыскания на имущество Щербакова. После вступления в силу через месяц имущество будет выставлено на торги", — сказал Бурчук в беседе с Sport24.
Адвокат Алдонина: мы выиграли дело. Имущество Щербакова будет выставлено на торги
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»