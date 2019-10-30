Бывший игрок "Зенита" Маркизио стал жертвой вооруженных грабителей в Италии

Бывший игрок "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио подвергся нападению со стороны вооруженных преступников, сообщает ANSA.Прошлой ночью четверо грабителей ворвались на виллу к Маркизио и, угрожая пистолетом и холодным оружием ему и его жене, потребовали у пары открыть сейф, в котором хранились ценные вещи.Добычей преступников стали деньги, драгоценности и часы. После этого злоумышленники скрылись.Полиция занялась расследованием этого инцидента, сейчас стражи порядка изучают камеры наблюдения вблизи дома футболиста.33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока. Последним его клубом стал "Зенит". Наиболее известен футболист по выступлениям за "Ювентус", за который он сыграл 389 матчей, забил 37 голов и отдал 43 результативные передачи. В активе Маркизио 55 матчей за сборную Италии и 5 голов.