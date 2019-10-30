— "Лейпциг" месяц был не в форме, но обыграл "Зенит". Как так получилось?
— Что значит — был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у "Зенита". Вы видели, как "Лейпциг" играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. "Зенит" вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому, что "Лейпциг" умеет быстро играть.
— Хотя у немецкой команды нет звезд европейского уровня.
— А что, они есть у "Зенита"?
— А как же Артем Дзюба?
— Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба — обычный игрок. Примерно такой же, как игроки "Лейпцига". Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе.
— Почему наши игроки с таким трудом едут в Европу?
— Потому что их не берут. Мы бы, может, и поехали бы. Но не зовут. У нас амбиции большие, но они ничем не подкреплены.
"Российская газета"
Широков: на европейском уровне Дзюба - обычный игрок
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о поражении "Зенита" от "РБ Лейпциг" (1:2) в гостевом матче Лиги чемпионов, а также высказался об уровне нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.
Фото: "Спорт день за днем"
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