Широков: на европейском уровне Дзюба - обычный игрок

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о поражении "Зенита" от "РБ Лейпциг" (1:2) в гостевом матче Лиги чемпионов, а также высказался об уровне нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.



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— Что значит — был не в форме? Результат не показывали, да. Но на определенном этапе были неудачи и у "Зенита". Вы видели, как "Лейпциг" играет? У них все передачи вперед. Даже в условиях большой скученности футболистов, плотности они стараются идти в атаку. И не теряют при этом мяч. "Зенит" вроде все правильно делал, но где-то на шаг отставал. Просто потому, что "Лейпциг" умеет быстро играть.— А что, они есть у "Зенита"?— Безусловно, для российского чемпионата он звезда. Но на европейском уровне Дзюба — обычный игрок. Примерно такой же, как игроки "Лейпцига". Но чтобы это проверить, нужно, чтобы он выступал в Европе.— Потому что их не берут. Мы бы, может, и поехали бы. Но не зовут. У нас амбиции большие, но они ничем не подкреплены.