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Шалимов: мы не до конца знаем возможности запасных "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов оценил результат матча 1/8 финала Кубка России с "Лучом" (5:1).

"Игра оставила положительное впечатление. У нас получалось контролировать мяч, мы создавали моменты, забили пять голов, что для нас очень важно. Могли забить еще не один гол. Я бы не принижал эту победу в плане психологии для нашей команды. Можно говорить, что соперник из ФНЛ, длинный перелет, но многие команды испытывали трудности в матчах с оппонентами из ФНЛ.

Отыграли уверенно, со стороны силы, контроль мяча был хороший. Мы не так много сами ошибались, где-то прессинговали. Организованно создали много моментов, забили пять мячей. Перед игрой с "Динамо" для нас это важно. После победы, тем более, такой, восстанавливаться намного легче. Ребята сегодня молодцы, показали хорошую [игру].

Нужно было правильно настроиться на эту игру. Ребятам это удалось. Сегодня у нас была в составе не ротация, а конкуренция. Мы узнаем других футболистов, которые мало играли до нашего прихода в клуб. Мы знаем не до конца их возможности. Понятно, что у нас класс выше, чем у "Луча". Но класс проявляется только тогда, когда ты настраиваешься правильным образом, не уступаешь в единоборствах и в борьбе.

Глушаков вышел хорошо, забил два мяча. Он комфортно себя чувствует на позиции "десятки", играя повыше. Он отдал много передач на нападающего, забил два мяча", — приводит слова Шалимова пресс-служба "Ахмата".


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Теги: Шалимов Ахмат Луч Кубок России
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