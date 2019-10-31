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Дегтярев: госкорпорации ежегодно тратят на профессиональный футбол более 7 млрд рублей

Государственные корпорации ежегодно тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов порядка 7 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Финансирование профессиональных футбольных клубов стало одной из тем прошедшего 10 октября в Нижнем Новгороде совета при президенте по спорту. На нем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указал на диспропорции в спонсорской поддержке профессиональных спортивных команд, что, по его словам, особенно проявляется в футболе и хоккее.

"Крупные госкорпорации ежегодно суммарно вкладывают только в профессиональный футбол больше семи миллиардов рублей, - сказал Дегтярев. - Но это моя оценка, потому что клубы скрывают бюджеты. Недаром губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил президенту скидывать их в фонд и справедливо распределять".

"Мне эта идея нравится, потому что профессиональный спорт, хоть он и профессиональный, должен быть зрелищным. А зрелище достигается выравниванием бюджетов и составов команд", - добавил он.


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Теги: Дегтярев
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