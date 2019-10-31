Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение относительно проекта приказа Министерства спорта о том, что спортсмены из Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России.
"Это непростой вопрос. Считаю, что он требует более детальной проработки. Иначе у нас завтра во всех видах спорта будут выступать одни белорусы, казахи, киргизы и армяне. Так произойдет только по той причине, что их гражданство получить гораздо проще, чем российское. Завтра всех афроамериканцев вы увидите гражданами Белоруссии, потому что у них получить гражданство несколько проще, чем у нас. Я считаю, что это неправильно. Да, это касается в основном футбола. Вы знаете хоть одного киргиза в баскетболе? Я не знаю. Мы в свое время сняли ограничения для граждан этих стран для работы в России по их гражданским паспортам. Но теперь посмотрите, что творится на дорогах!
Давайте введем качественные критерии для баскетболистов из Америки и не будем считать их легионерами? Или хоккеистов из США, Канады? Мы делаем это только для стран, с которыми граничим? Если это политический шаг, так и скажите: "Ребята, это политическое решение, нам плевать на ваш спорт". Но с точки зрения спорта, я считаю, это неправильное решение", - цитирует Лебедева "РБ".
Лебедев раскритиковал проект приказа Минспорта не считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС
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