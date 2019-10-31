Огненный Ларссон, непривычный Зобнин и несостоявшийся спаситель Шомуродов. Оценки по итогам матча «Спартак» — «Ростов»

«Спартак» одержал вторую победу при Доменико Тедеско. Москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Ростов». Rusfootball.info оценивает индивидуальные действия участников матча.

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«Спартак»

Максименко стал самым юным вратарём в истории «Спартака», который провёл 50 матчей за клуб. Безусловно, к Максименко есть вопросы, они связаны с голом «Ростова». В том эпизоде голкипер явно ошибся, но слишком винить его тоже не стоит. После очень серых 70 минут в исполнении гостей, сохранить концентрацию было тяжело.Традиционно сверхактивный Айртон на этот раз совсем не впечатлил. Да, в паре моментов он здорово подключался к атакам, но в матче со столь инертным «Ростовом» можно было добиться большего.В игре Джикии стоит выделить феноменальную результативную передачу на Ларссона. Сыграл в этом эпизоде Джикия, как первоклассная 10-ка. В то же время Джикия должен разделить вину за пропущенный мяч, там он немного не доработал.В целом, оба защитника действовали надёжно, хотя нужно признаться, что и работы у них было немного. В конце немного пожарили, но там «Ростов» действительно прижал.Стоит отметить, что Зобнин вышел на совершенно непривычной для себя позиции латераля. Получилось неплохо, обошлось без серьёзных провалов, хотя на этой позиции, как показалось, нивелируются многие положительные качества Романа.Крал, одно из главных приобретений «Спартака», пока немного разочаровывает. Возможно, чех здорово выполняет работу, которая ему отводится на поле. Но в очередной раз он превратился в человека-невидимку.Не по годам зрело сыграл в этом матче Умяров. В пассив можно лишь занести одну потерю в опасной зоне во втором тайме. В остальном обошлось без каких-либо ошибок.Бакаев провёл весьма качественный матч, стал соавтором второго мяча, регулярно обострял, хотя и традиционно много тянул одеяло на себя.Понсе нужно отдать должное за второй мяч. Потрясающий ассист аргентинца помог фактически решить все вопросы в матче.Шведский форвард с приходом Тедеско творит настоящие чудеса. Похоже, что главный трансферный провал, как его уже успели окрестить фанаты «Спартака», превращается чуть ли не в главную надежду. Оба гола получились классными, один – воплощение техники и мощного удара, второй – готовность бороться в штрафной.За 15 минут игры никто из появившихся на поле толком не запомнился.

31.10.2019 Спартак - Ростов - 2:1. Обзор матча 1/8 финала Олимп-Кубка России от Кубок России на Rutube]





«Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин явно согласился пожертвовать Кубком России. На матч со «Спартаком» в стартовый состав не попали все лидеры команды – Ерёменко, Шомуродов, Байрамян и другие. Лишь Попов появился на поле с первых минут. В итоге тренерский штаб «Ростова» сумел проверить в деле резерв.Голкипер «Ростова» вряд ли несёт прямую вину в пропущенных мячах. Тем не менее, в случае со вторым голом вратарь должен был отбивать мяч в сторону, а не перед собой. В остальном у Песьякова особых ошибок не было.Тройка центральных защитников «Ростова» провела посредственный матч. Оба гола «Спартака» стали прямым следствием ошибок. Вилюш в эпизоде с первым голом упустил Ларссона, позволив тому пробить без сопротивления с убойного расстояния. В случае со вторым голом ошибся уже Ведерников, который просто выключился из эпизода и позволил Бакаеву пробить из пределов штрафной, после чего Ларссон и добил мяч в ворота.Чуть лучше сыграли крайние защитники «Ростова». Если не считать в целом крайне пассивную игру гостей в атаке до выхода Шомуродова, то особо выделить кого-то в составе южан невозможно. Но, в целом, Логашов и Чистяков не проваливались, но и ждать от них чудес было глупо. Проводить фланговые атаки фактически бесполезно, если некому навесить.В этом матче у молодых хавбеков «Ростова» была возможность проявить себя, но совершенно ничем они не запомнились. Ерёменко в одиночку создаёт больше моментов для своей команды, чем вся тройка полузащитников. Да, Зайнутдинов нанёс неплохой удар в угол, с которым справился Максименко. Но этого явно мало.Капитан «Ростова» должен был стать лидером команды, но совершенно выпал из игры. В плане старания и борьбы было всё в порядке, но ничего придумать у чужих ворот ему не удалось. От футболиста такого уровня явно можно было ждать больше.Похоже, что исландский форвард надолго присядет в запас. Шомуродов, вышедший на поле на 71-й минуте, создал гораздо больше, чем его дублёр.В концовке «Ростову» удалось возродить интригу. И, конечно, всем гости обязаны проведённым заменам. С обновлённой тройкой нападения «Ростов» поиграл лишь 20 минут, но забил классный гол, да и в концовке прижал соперника к воротам. Кажется, будь у «Ростова» чуть больше времени, матч бы перешёл в овертайм.