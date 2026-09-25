Смородская: у нынешнего "Локомотива" нет лидера на поле

- У нынешнего "Локомотива" нет лидера на поле.
Нет футболиста, который поведёт за собой команду, решит исход матча. Это проблема. Все их лидеры - в "Зените", ЦСКА и "Краснодаре". Батракова в счёт не берём, он уехал в Европу, - приводит слова Смородской "Советский спорт".
Зимой "Локомотив" покинул Дмитрий Баринов, продолживший карьеру в ЦСКА. Летом состав команды также оставили Дмитрий Воробьёв и Артём Карпукас, перешедшие соответственно в "Краснодар" и "Зенит". Алексей Батраков перебрался в турецкий "Галатасарай".
После девяти туров РПЛ "Локомотив" располагается на 14-й позиции, набрав семь очков.