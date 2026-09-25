Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
12:00
ЕнисейНе начат
Спартак Кострома
14:30
УралНе начат
Волга Ул
16:00
ЛенинградецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Словения
16:00
ШотландияНе начат
Исландия
19:00
ЭстонияНе начат
Болгария
19:00
ЛюксембургНе начат
Сан-Марино
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
КазахстанНе начат
Северная Македония
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Албания
21:45
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
МолдоваНе начат
Англия
21:45
ИспанияНе начат

Смородская: у нынешнего "Локомотива" нет лидера на поле

Ольга Смородская назвала одну из главных проблем нынешнего "Локомотива" - железнодорожникам не хватает футболиста, способного взять игру на себя и повести команду за собой.
Фото: ФК "Локомотив"
Она также связала ситуацию с уходом нескольких игроков в другие российские клубы и за границу.

- У нынешнего "Локомотива" нет лидера на поле.

Нет футболиста, который поведёт за собой команду, решит исход матча. Это проблема. Все их лидеры - в "Зените", ЦСКА и "Краснодаре". Батракова в счёт не берём, он уехал в Европу, - приводит слова Смородской "Советский спорт".

Зимой "Локомотив" покинул Дмитрий Баринов, продолживший карьеру в ЦСКА. Летом состав команды также оставили Дмитрий Воробьёв и Артём Карпукас, перешедшие соответственно в "Краснодар" и "Зенит". Алексей Батраков перебрался в турецкий "Галатасарай".

После девяти туров РПЛ "Локомотив" располагается на 14-й позиции, набрав семь очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится