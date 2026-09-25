Зидан сделал заявление по Мбаппе: ему придётся вернуться в Мадрид

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может досрочно покинуть расположение национальной команды после повреждения, полученного в матче с Турцией.

Фото: Getty Images

- Ситуация с травмой выглядит не очень хорошо. Мбаппе, скорее всего, придется вернуться в Мадрид для лечения, - цитирует Зидана RMC Sport.

Главный тренер французов Зинедин Зидан сообщил, что форварду, вероятно, потребуется лечение в Мадриде.Мбаппе вышел в стартовом составе французской команды и на 54-й минуте открыл счёт. Однако после результативной атаки 27-летний форвард почувствовал боль и попросил медицинскую помощь. Продолжить встречу он не смог.Сборная Франции проведёт следующий матч 28 сентября, когда дома встретится с Бельгией.