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Зидан сделал заявление по Мбаппе: ему придётся вернуться в Мадрид

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может досрочно покинуть расположение национальной команды после повреждения, полученного в матче с Турцией.
Фото: Getty Images
Главный тренер французов Зинедин Зидан сообщил, что форварду, вероятно, потребуется лечение в Мадриде.

Мбаппе вышел в стартовом составе французской команды и на 54-й минуте открыл счёт. Однако после результативной атаки 27-летний форвард почувствовал боль и попросил медицинскую помощь. Продолжить встречу он не смог.

- Ситуация с травмой выглядит не очень хорошо. Мбаппе, скорее всего, придется вернуться в Мадрид для лечения, - цитирует Зидана RMC Sport.

Сборная Франции проведёт следующий матч 28 сентября, когда дома встретится с Бельгией.

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