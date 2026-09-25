Генич - о возможном возвращении Дзюбы в "Спартак": там даже мысли не допускали

- Я разговаривал с важными людьми из "Спартака", там даже мысли не допускали о возвращении Артёма. У "Спартака" сейчас идеальная внутренняя обстановка в раздевалке, в коллективе.
Представь, если бы сейчас взяли Дзюбу. Ну, это вообще смещение акцентов, всех настроек внутри, - заявил комментатор в эфире "Матч премьер".
Дзюба остаётся без клуба после ухода из "Акрона". За тольяттинскую команду форвард выступал на протяжении двух последних сезонов. До этого в карьере нападающего были "Спартак", "Зенит", "Локомотив" и другие клубы.