Бывший футболист "Спартака": "Краснодар" пока не выглядит сильнейшей командой РПЛ

- На мой взгляд, "Спартак" и "Динамо" очень сильно прибавили в этом сезоне. Не сомневаюсь, что оба московских клуба составят конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство.
Уход Сперцяна очень сильно сказался на игре "Краснодара", и по игре они сейчас не выглядят лидерами. Я не вижу, за счет чего нынешний "Краснодар" может прибавить, - цитирует Мора "Матч ТВ".
"Краснодар" после девяти туров набрал 21 очко и возглавляет таблицу РПЛ. В следующем туре чемпионата России "Краснодар" сыграет с "Зенитом".