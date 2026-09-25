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Бывший футболист "Спартака": "Краснодар" пока не выглядит сильнейшей командой РПЛ

Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор считает, что "Краснодару" будет непросто сохранить первое место в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению эксперта, команда Мурада Мусаева пока не демонстрирует игры, которая позволяла бы уверенно говорить о запасе прочности.

- На мой взгляд, "Спартак" и "Динамо" очень сильно прибавили в этом сезоне. Не сомневаюсь, что оба московских клуба составят конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство.

Уход Сперцяна очень сильно сказался на игре "Краснодара", и по игре они сейчас не выглядят лидерами. Я не вижу, за счет чего нынешний "Краснодар" может прибавить, - цитирует Мора "Матч ТВ".

"Краснодар" после девяти туров набрал 21 очко и возглавляет таблицу РПЛ. В следующем туре чемпионата России "Краснодар" сыграет с "Зенитом".

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