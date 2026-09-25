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Корнаухов объяснил, зачем махачкалинскому "Динамо" понадобился Кузяев

Экс-футболист Олег Корнаухов считает, что переход Далера Кузяева способен помочь махачкалинскому "Динамо" улучшить игру.
Фото: ФК "Динамо" Мх
По мнению специалиста, опытный полузащитник может добавить команде необходимого баланса.

- Было странно, что футболист такого уровня вообще оказался в статусе свободного агента. Кузяев поможет махачкалинскому "Динамо" найти баланс в игре.

Вадим Евсеев начал ставить команде более атакующий футбол, нежели раньше, и динамовцы уже начали неплохо играть в атаке, стали много забивать, но при этом стали очень много пропускать, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Хавбек подписал с махачкалинским клубом контракт до конца текущего сезона. Полузащитник присоединился к команде в качестве свободного агента.

"Динамо" после девяти туров РПЛ набрало 12 очков и занимает седьмое место.

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