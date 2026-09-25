Корнаухов объяснил, зачем махачкалинскому "Динамо" понадобился Кузяев

- Было странно, что футболист такого уровня вообще оказался в статусе свободного агента. Кузяев поможет махачкалинскому "Динамо" найти баланс в игре.
Вадим Евсеев начал ставить команде более атакующий футбол, нежели раньше, и динамовцы уже начали неплохо играть в атаке, стали много забивать, но при этом стали очень много пропускать, - цитирует эксперта "Матч ТВ".
Хавбек подписал с махачкалинским клубом контракт до конца текущего сезона. Полузащитник присоединился к команде в качестве свободного агента.
"Динамо" после девяти туров РПЛ набрало 12 очков и занимает седьмое место.