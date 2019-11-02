Голубев: поделить очки с "Локомотивом" - это как победа для нас

Полузащитник "Уфы" Артем Голубев прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Ты очень долго общался по телефону после матча. С кем и о чем, если не секрет?



- Мне звонил директор школы академии "Краснодара", поздравил с хорошей игрой, пожелала удачи, чтобы также работать. Также семье позвонил, поговорил с девушкой. Все поблагодарили за игру. Нужно так каждую игру проводить.



- Часто такие звонки случаются?



- Ну да, если выйду на замену, если сыграю. Главный тренер "Краснодара" Мусаев написал, чтобы также продолжал. Всем спасибо за поддержку, буду работать.



- В центре поля ты играл с Фоминым, тоже с краснодарским воспитанником. У вас были какие-то совместные матчи до этого?



- Мне кажется не было. Он старше меня, он играл за молодежку, я за юношескую команду. Мы сильно не встречались. Может только на тренировках.



- Ничья хороший результат или хотелось победы?



- Всегда хочется победы. Но "Локомотив" одна из сильнейших команд страны и поделить с ними очки - это как победа для нас. Хотелось выиграть, но ничья тоже устраивает.



- Можешь подвести итоги первого круга?



- Обидно, что теряли очки в матчах с командами, которые идут внизу таблицы. Хорошо, что обыгрывали лидеров. Обидно, что теряли очки. Сделаем выводы и будем работать. Есть все, чтобы подниматься выше в таблице.