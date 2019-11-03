Южное дерби получилось эпичным. «Ростов» не удержал преимущество в два гола

Дубль Ионова, стильная голевая пяткой от Шомуродова и роскошный переворот «Краснодара», который не сдавался даже в компенсированное время

Фото: ФК "Краснодар"

Обогнать «Зенит» по итогам выходных не было шанса ни у кого - Петербург порядочно (по меркам текущего сезона) оторвался и гарантировал себе победу в первом круге в любом случае. Но менее важной игра между «Краснодаром» и «Ростовом» стать из-за этого не могла. Скорее, наоборот - давать нынешнему «Зениту» и дальше дышать свободно слишком чревато.Южное соперничество пока не успело вырасти во что-то принципиальное, но важности встрече добавляли амбиции лидеров чемпионата. Тем более оставалась дополнительная интрига по поводу Шомуродова - лучший бомбардир чемпионата не забивал за клуб с матча против ЦСКА (почти месяц).И против «Краснодара» нападающий забивать не спешил. Для начала Шомуродов вырезал отличный пас на Ионова, который сблизился под углом с вратарём Сафоновым, но не попал в створ. Результативные передачи он оставил на потом.«Ростов» на старте выглядел мобильнее и был острее: с линии штрафной очень неплохо приложился Ерёменко. У гостей получалось накрывать «Краснодар» в центре и моментально переводить мяч выше, пока обратно не стягивали игроки соперника. Команда Мусаева наоборот, медлила и отметилась лишь тем, что не смогла воспользоваться ошибкой Бабурина на выходе. А что бы случилось, не будь вынужден центровой Норманн пропускать игру по болезни?Хозяевам потребовалось какое-то время, чтобы раскатиться, подчинить территорию и прижать «Ростов». Последствием качественного отрезка в исполнении «Краснодара» (дончане, не стесняясь, переживали нелегкое у своих ворот) стал удар Шапи из штрафной площади. Но ещё до перерыва «Краснодар» пропустил. И не раз.



Два гола «Ростова», оформленные в первом тайме, кое в чём были друг на друга похожи. В обеих результативных атаках дончане изящно сыграли пяткой (Шомуродов и Еременко), центральные защитники лажали по-крупному, плюс многое определили рикошеты.



Первый мяч получился симпатичнее, но второй - важнее. «Краснодар» вроде бы только начал приходить в себя после оплеухи, которую с какой-то стороны команда не заслуживала (ведь до этого она владела мячом!), как оказался прибит окончательно. Мощный и умный «Ростов» сделал второй мяч за три минуты до перерыва.







«Краснодару» уже приходилось в этом сезоне отыгрываться с 0:2 - команда Мусаева серьёзно встряла в Уфе на самом старте чемпионата. Тогда уйти от поражения удалось, но с «Ростовом», естественно, делать это было гораздо тяжелее.



На второй тайм не вышел Ольссон, у которого плохо получалось справляться с давлением в центре поля, из-за чего шли потери, а на его месте оказался Уткин. Сходу хозяева выкатили отличный момент. Берг тонко сыграл в чужой штрафной, покатил на Сулейманова, перед которым был открытый угол. Нападающий не попал - он вообще проводил очень слабую игру и был более заметен в разборках на поле, а не игровых эпизодах основную часть встречи.



Ари всё-таки забил через несколько минут, но взятие ворот засчитано не было. Арбитр показал, что мяч ушёл за лицевую при подаче. «Краснодар» был намного интереснее во втором тайме: больше не было чудовищных потерь в центре, команда атаковала ответственнее и опаснее, но в решающий момент не везло.





«Ростов» ещё убегал в контратаки, иногда задерживался и катал в позиционных, но с каждой минут гости всё чаще оглядывались назад. Стали понемногу потягивать время, старались не выходить большими силами в средние моменты. От солидного превосходства дончан в первом тайме не осталось и следа, хотя ситуацию (долгое время витала такая иллюзия) команда Карпина контролировала.На границе основного и компенсированного времени Рамирес и Игнатьев сделали такой момент, что не забить его было невозможно. Оказывается, нет. Ари, боровшийся с чудодейственным Черновым, не попал по мячу. После этого казалось, что всё - времени больше не будет.Но «Краснодар» перевернул игру в последние несколько минут. Сначала под углом к воротам подошёл Игнатьев и пустил мяч низом в дальний угол. На одном из повторов показалось, что был офсайд, но на самом деле гол «Краснодар» забил по правилам.А затем отличился Спайич, который задолжал партнёрам за игру в обороне в первом тайме.Осечкой «Зенита» из конкурентов так никто и не воспользовался.