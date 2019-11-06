Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
Ирина Аквилонова в интервью телеканалу "7-17" рассказала о проблемах, с которыми столкнулись родители учеников: "На участие во всех турнирах мы собираем деньги сами. Занимаемся на арендуемом поле. Своего у нас нет. Игровая форма, которую нам выдал клуб, на три или четыре размера больше".
Вот что Кияев ответил на это:
"Ответственность за развитие детского спорта мы взяли на себя, хотя должны этим заниматься муниципалитеты. Из городского бюджета мы не берем ни копейки. Наши родители хотят жить в тепличных условиях. Тренера им предоставили, форму купили, поле арендуем, а они возмущаются, что им приходится всего лишь оплачивать поездки", - цитирует Кияева Sport24.ru.
Президент "Оренбурга" Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
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