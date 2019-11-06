Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении



Абраам Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении, о чем сообщается на официальном сайте Федерация футбола Армении . Контракт с 51-летним специалистом заключен до 2020 года.

Фото: ФК "Арарат"

Хашманян в прошлом тренировал сборные Армении U19 и U21. В качестве тренера Хашманян дважды приводил "Алашкерт" к победе в чемпионате Армении, по разу выигрывал Кубок (тренируя "Арарат") и Суперкубок страны ("Алашкерт»).



Ранее главным кандидатом считался Александр Григорян. Российский тренер даже прилетел в офис Федерации футбола Армении, чтобы подписать контракт, но договоренность была аннулирована. На пост главного тренера сборной Армении также претендовал бывший "Зенита" и московского "Динамо", а ныне тренер ФК "Сочи" Роман Березовский.



Сборная Армении осталась без главного тренера в октябре текущего года, после ухода Армена Гюльбудагянца.