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Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении

Абраам Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении, о чем сообщается на официальном сайте Федерация футбола Армении. Контракт с 51-летним специалистом заключен до 2020 года.
Фото: ФК "Арарат"
Хашманян в прошлом тренировал сборные Армении U19 и U21. В качестве тренера Хашманян дважды приводил "Алашкерт" к победе в чемпионате Армении, по разу выигрывал Кубок (тренируя "Арарат") и Суперкубок страны ("Алашкерт»).

Ранее главным кандидатом считался Александр Григорян. Российский тренер даже прилетел в офис Федерации футбола Армении, чтобы подписать контракт, но договоренность была аннулирована. На пост главного тренера сборной Армении также претендовал бывший "Зенита" и московского "Динамо", а ныне тренер ФК "Сочи" Роман Березовский.

Сборная Армении осталась без главного тренера в октябре текущего года, после ухода Армена Гюльбудагянца.


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Теги: Хашманян Сборная Армении
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