Защитник "Краснодара" Сергей Петров поделился мнением о бывшем тренере "быков" Олеге Кононове.
Последним местом работы Кононова был "Спартак", который он покинул в сентябре.
"В "Спартаке" такое давление, что я все время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали "Уфе" — еще на стадионе "Кубань", и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал. Еще помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли", — цитирует Петрова "Чемпионат".
Напомним, Кононов возглавлял "Краснодар" с 2013 по 2016 год. При нем "быки" дебютировали в еврокубках и вышли в финал Кубка России.
Защитник "Краснодара" Петров: Кононову в "Спартаке" не дали поработать
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