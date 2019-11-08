Ондуа: результаты "Анжи" не были обусловлены лишь долгами по зарплате

Воспитанник "Локомотива" полузащитник Гаэль Ондуа рассказал о переходе из вылетевшего из РПЛ "Анжи" в швейцарский "Серветт" и высказался на тему расизма.
"У меня все отлично, Швейцария — очень хорошая страна, поэтому адаптация здесь не заняла много времени, языкового барьера не было. В команде меня приняли тепло. От "Серветта" поступило очень заманчивое предложение. Я согласился, так как мне было интересно попробовать себя в местном чемпионате. Если честно, то я ни капли не жалею сейчас о принятом решении. Варианты были, в том числе и из РПЛ. Но что сейчас это обсуждать? Я принял решение перебраться в Швейцарию, стал игроком клуба "Серветт".
Это один из самых титулованных клубов Швейцарии. Уступает разве что "Грассхопперу" из Цюриха. У "Серветта" был непростой период несколько лет назад, они не могли пробиться в Суперлигу. Но сейчас все хорошо. Руководство "Серветта" ставит весьма амбициозные задачи перед командой, но пока главное — закрепиться в элитном дивизионе, а дальше уже будет видно. Хотелось бы в будущем бороться за чемпионство.
"Анжи" должен мне достаточно приличную сумму. Я сейчас веду переговоры с руководством, надеюсь, что эта ситуация будет иметь хороший конец. Не скажу, что наши результаты были обусловлены лишь долгами по зарплате, где-то, говоря объективно, соперник был сильнее, где-то мы не смогли собраться. Наш сезон сложился так, как сложился. Тут, к сожалению, уже ничего не поменяешь. Со многими партнерами по махачкалинской команде я поддерживаю теплые, дружеские отношения. Частенько переписываемся в социальных сетях и мессенджерах.
Расизм есть везде. Где-то больше, где-то в меньшей степени. Но я, слава богу, никогда не сталкивался с какими-то грубыми выпадами в свою сторону. Мой переход из "Локомотива" в ЦСКА? Был тогда не очень здоровый резонанс, однако имели место не только неприятные эпизоды, но и много позитива, честно. Но так уж сложилась моя футбольная жизнь. На данный момент я ни о чем не жалею. Если тот переход произошел, значит, так и должно было быть", — цитирует футболиста News.ru.
Ондуа: результаты "Анжи" не были обусловлены лишь долгами по зарплате
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