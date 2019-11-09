Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме в интервью РБК-Спорт рассказал о своем видении проблемы расизма в России.
— Тебе не кажется, что восприятие расизма в России другое, чем других странах?
— Да, согласен. Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит. У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это.
— А в шутку русские ребята могут тебя обозвать?
— Да могут, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: "Обезьяна!" Но это не от дискриминации, это тоже самое, что и мат. Я считаю, что мат и расизм — это одинаковые вещи. Подчеркну, это мое мнение.
Но надо понимать, что есть и много других темнокожих ребят, которым не нравится это. И такое мнение тоже нужно уважать.
Гилерме — о выкриках "обезьяна" с трибун: это не от дискриминации
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