Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ с "Локомотивом".
"Это будет очередной важный матч. Но не могу сказать, что игра станет для меня особенной из-за того, что я выступал за "Локо". Такого нет. Эмоции у меня такие же, как и всегда: я мотивирован помочь команде победить и набрать три очка. Я не из тех игроков, которые стремятся что-то доказать в поединке со своим бывшим клубом. Но это очень ответственная игра, ведь «Локомотив» на данный момент опережает нас в таблице.
Не думаю, что опыт выступления за "Локо" поможет мне и "Краснодару" в этом матче. Совершенно точно я не знаю о железнодорожниках больше, чем наш тренерский состав.
Буду ли отмечать, если забью? Я всегда праздную свои голы. И в матче с "Локо" сделаю тоже самое, что и обычно", - цитирует Фернандеша РПЛ.
Фернандеш: я всегда праздную свои голы. Если забью "Локо", то сделаю то же, что и обычно
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