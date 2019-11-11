"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Крыльями Советов"

Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).





"Спартак", набрав 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 9 очках от зоны Лиги чемпионов. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с "Уралом". Матч состоится 24 ноября в Екатеринбурге.