Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что бюджет московского "Динамо" могут увеличить в следующем сезоне.
"Интерес к проекту "Динамо" не остыл. Болельщикам не стоит опасаться, у нас достаточное финансирование, на следующий год запланирован хороший бюджет, может быть, даже будем увеличивать. К нам приходят внешние спонсоры", — цитирует Костина "РИА Новости".
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций "Динамо".
"Динамо" после 16 туров РПЛ занимает 12-е место, набрав 18 очков.
"Динамо" может увеличить бюджет в следующем сезоне
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