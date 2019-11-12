"Спартак" готов начать переговоры о продаже Роши за 15 млн евро, но ни "Крузейро", ни другие бразильские клубы, заинтересованные в форварде, не готовы заплатить за него такие деньги, сообщает Superesportes со ссылкой на агента футболиста.
"Крузейро" оформил переход Роши из "Спартака" в апреле. За девятимесячную аренду бразильцы должны были заплатить московскому клубу 750 тысяч евро двумя траншами. По информации источника, "Крузейро" не произвел оплату полностью, но подумывает о продлении аренды, поскольку испытывает финансовые трудности.
Ранее сообщалось, что "Крузейро" сможет без особых трудностей выкупить трансфер Роши, так как "Спартак" проявляет интерес к некоторым игрокам бразильского клуба. Агент Роши допустил, что у руководства "Крузейро", может, и есть список игроков, в которых заинтересован "Спартак", но он его не видел.
За "Крузейро" Роша провел 28 матчей, в которых забил 4 гола.
25-летний футболист перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году за 12 миллионов евро.
Всего бразилец провел за москвичей 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года.
Sport24.ru
"Спартак" хочет за Рошу 15 млн евро, но никто не готов платить за него такие деньги
Будущее нападающего "Спартака" Педро Роши, арендованного "Крузейро" до конца календарного года, до сих пор остается неизвестным.
Фото: "Фратрия"
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