» » "Спартак" хочет за Рошу 15 млн евро, но никто не готов платить за него такие деньги

"Спартак" хочет за Рошу 15 млн евро, но никто не готов платить за него такие деньги

Будущее нападающего "Спартака" Педро Роши, арендованного "Крузейро" до конца календарного года, до сих пор остается неизвестным.
Фото: "Фратрия"
"Спартак" готов начать переговоры о продаже Роши за 15 млн евро, но ни "Крузейро", ни другие бразильские клубы, заинтересованные в форварде, не готовы заплатить за него такие деньги, сообщает Superesportes со ссылкой на агента футболиста.

"Крузейро" оформил переход Роши из "Спартака" в апреле. За девятимесячную аренду бразильцы должны были заплатить московскому клубу 750 тысяч евро двумя траншами. По информации источника, "Крузейро" не произвел оплату полностью, но подумывает о продлении аренды, поскольку испытывает финансовые трудности.

Ранее сообщалось, что "Крузейро" сможет без особых трудностей выкупить трансфер Роши, так как "Спартак" проявляет интерес к некоторым игрокам бразильского клуба. Агент Роши допустил, что у руководства "Крузейро", может, и есть список игроков, в которых заинтересован "Спартак", но он его не видел.

За "Крузейро" Роша провел 28 матчей, в которых забил 4 гола.

25-летний футболист перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году за 12 миллионов евро.

Всего бразилец провел за москвичей 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Роша
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Главный тренер "Леганеса" назвал Лео негодяем: если дать Месси 10 мячей, он забьет 11 голов
Чилуэлл: Стерлинг извинился перед Гомесом
Родриго: я слишком молод, чтобы меня считали заменой Роналду
"Спартак" хочет за Рошу 15 млн евро, но никто не готов платить за него такие деньги 9
Получивший травму Мариу на русском языке обратился к фанатам "Локомотива"
Писарев: уговаривал Шейдаева выбрать сборную России, говорил, что у него есть шанс получить вызов
Капитан "Ньюкасла" пропустит до трех месяцев из-за травмы колена
Экс-президент "Реала": реакция Криштиану на замену нормальна. Он такой же, каким был Роналдо
Мирабелли: я долго убеждал боссов "Милана", что надо выбрать Гаттузо, а не Тухеля
Дардаи претендует на пост главного тренера "Кельна"
Непомнящий: не испытываю оптимизма перед матчем России с Бельгией
Промес: все болельщики "Спартака" должны быть благодарны Глушакову. Он был нашим лидером 5
Промес: частая смена тренеров - проблема "Спартака", но существуют и другие 1
Промес: может быть, однажды я вернусь в "Спартак" 11
Верратти: сейчас Неймар в "ПСЖ" работает лучше, чем тогда
Клопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу (видео) 6
Давид Вилья стал владельцем клуба в США
Промес: Каррера сделал "Спартак" чемпионом 4
Виллиан: главное - не давать Месси думать
"МЮ" летом хотел купить вингера "Реала" Васкеса
"Локомотив" потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
"Эмполи" уволил главного тренера
Акинфеев может вернуться в сборную на Евро. Так будет лучше? 10
Роналду провел в сборной Португалии полноценную тренировку, несмотря на слова Сарри о травме игрока
"Болонья" - фаворит на подписание Ибрагимовича
Солари назначен послом "Реала"
Защитник "Уфы" Неделчару интересен клубам Бундеслиги 1
Бывший игрок "Боруссии" Д Шахин: Пулишич не станет следующим Азаром
Полиция открыла уголовное производство по делу о расизме на матче "Шахтер" - "Динамо" 2
Ассоциация футболистов-профессионалов вступилась за Тайсона, пострадавшего от расизма 2
Все новости