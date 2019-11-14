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Агент Намли не исключил ухода Юнеса из "Краснодара" зимой

Ревьен Канхай, агент полузащитника "Краснодара" Юнеса Намли, прокомментировал информацию о возможном переходе 25-летнего датчанина в "Рубин", о чем 14 ноября сообщил "Чемпионат".

Как сообщал источник, казанский клуб может начать переговоры зимой.

"Я ничего не знаю об интересе "Рубина". Шанс, что Юнес покинет "Краснодар" этой зимой? Всегда есть шанс", — сказал Канхай в беседе с Sport24.ru.

Намли перешел в "Краснодар" в мае 2019 года из голландского "Зволле" за 2 млн евро. За "быков" 25-летний датчанин в сезоне-2019/20 успел провести 16 матчей, забив в них 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Контракт игрока с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года.


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Теги: Краснодар Намли
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