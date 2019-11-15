Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб поддерживает судейские реформы в российском футболе, о которых сегодня, 15 ноября, сообщил президент РФС Александр Дюков.
"Уверен, с его приходом судейский комитет будет работать эффективнее. Зная его огромный управленческий опыт и системный подход к задачам, убежден, что эта работа даст серьезные результаты", — сказал гендиректор ЦСКА.
Бабаева также попросили прокомментировать тот факт, что свой пост покинул Николай Левников, а Александр Егоров, которого критиковали многие клубы РПЛ, пока остался на своей должности.
"Понятно, что фигурой Егорова недовольны очень многие клубы. Показательно, что на общем собрании 14 клубов выразили ему вотум недоверия. Но гораздо важнее поменять систему, нежели сейчас в популистских целях менять людей. Думаю, как глава судейского комитета Ашот Рафаилович тоже сможет повлиять на те или иные вопросы, которые порой вызывают недоумение у футбольной общественности", - цитирует Бабаева "СЭ".
ЦСКА поддержал судейские реформы в российском футболе
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