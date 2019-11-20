Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Мацей Рыбуса и нападающего Джефферсона Фарфана.
"Джеф Фарфан еще лечится, восстанавливается от полученной травмы. После Нового года он будет тренироваться с командой.
Хотел бы я, чтобы с ним продлили контракт? Я не могу ответить на этот вопрос. Мне нужно посмотреть на Фарфана, когда он выйдет на футбольное поле.
С Мацеем все в порядке. Он тренируется с командой и будет играть в следующей игре", - цитирует Семина Sport24.ru.
Семин: с Рыбусом все в порядке, он будет играть в следующем матче
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