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Семин: с Рыбусом все в порядке, он будет играть в следующем матче

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Мацей Рыбуса и нападающего Джефферсона Фарфана.

"Джеф Фарфан еще лечится, восстанавливается от полученной травмы. После Нового года он будет тренироваться с командой.

Хотел бы я, чтобы с ним продлили контракт? Я не могу ответить на этот вопрос. Мне нужно посмотреть на Фарфана, когда он выйдет на футбольное поле.

С Мацеем все в порядке. Он тренируется с командой и будет играть в следующей игре", - цитирует Семина Sport24.ru.


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Теги: Семин Рыбус Локомотив
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