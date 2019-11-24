Президент "Оренбурга": Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Владимир Федотов может покинуть команду и возглавить «Сочи», а также раскритиковал судейство в игре 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).



Фото: Дарья Исаева, "СЭ"