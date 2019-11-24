Дивеев: немножко не хватало ора, задора Гончаренко (видео)

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– Первый тайм прошёл с нашей инициативой. Мы могли забить, не реализовали моменты, у «Крыльев» тоже был угловой. Во втором полностью доминировали, у соперника не было 100-процентных моментов. Как всегда не хватает реализации, а так все довольны.– С трибун так казалось. Всё контролировали. Был только один момент, когда Игорь потащил ногами после рикошета от меня.– «Крылья» молодцы, играли в свой футбол, пытались выбежать на контратаках. Но мы к этому с тремя защитниками готовились и возвращали себе мяч.– Немножко не хватало ора, задора. Сегодня второй тренер молодец, я слышал подсказки, Карпову подсказывал, тоже слышал.– Честно, не видел. Весь в игре был.