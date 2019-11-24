– Первый тайм прошёл с нашей инициативой. Мы могли забить, не реализовали моменты, у «Крыльев» тоже был угловой. Во втором полностью доминировали, у соперника не было 100-процентных моментов. Как всегда не хватает реализации, а так все довольны.
– В концовке пришлось понервничать или это с трибун так казалось?
– С трибун так казалось. Всё контролировали. Был только один момент, когда Игорь потащил ногами после рикошета от меня.
– «Крылья» как-то удивили?
– «Крылья» молодцы, играли в свой футбол, пытались выбежать на контратаках. Но мы к этому с тремя защитниками готовились и возвращали себе мяч.
– Дисквалифицированного Гончаренко не хватало на бровке?
– Немножко не хватало ора, задора. Сегодня второй тренер молодец, я слышал подсказки, Карпову подсказывал, тоже слышал.
– Как вам перфоманс болельщиков с тренерскими указаниями на баннерах?
– Честно, не видел. Весь в игре был.
Дивеев: немножко не хватало ора, задора Гончаренко (видео)
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» в матче 17 тура РПЛ, передаёт корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Фото: Rusfootball.info
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