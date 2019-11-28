Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматулин прокомментировал тот факт, что вратарь "Зенита" Михаил Кержаков вошел в команду недели Fantasy Football от УЕФА по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Кержаков воспользовался своим шансом и попал в сборную недели от УЕФА. То, что "Зенит" смог отстоять на ноль, это заслуга всей команды, включая тренера, ведь один человек на поле не играет, играют одиннадцать и запасные в том числе.
Способен ли Кержаков закрепится в отсутствие Лунева в стартовом составе? Позиция Лунева была достаточно шаткой уже до того момента, как в старте появился Михаил Кержаков. Сейчас как бы не было так, что "Зенит" видит на позиции вратаря нового голкипера на следующий сезон. Ну а Кержакову нужно стараться пользоваться этим шансом, стабильной игрой убедить боссов не покупать другого голкипера", - цитирует Нигматулина Sport24.ru.
Нигматуллин: позиция Лунева в "Зените" была шаткой и до того, как в старте появился Кержаков
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