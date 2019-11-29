Московский "Спартак" проводит тренировку перед выездным матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
В общей группе занимаются все футболисты красно-белых, кроме полузащитника Аяза Гулиева. Вместе с командой тренируется хавбек "Спартака-2" Дмитрий Маркитесов, передает "Чемпионат".
Матч "Зенит" — "Спартак" состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
После 17 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 39 очков. "Спартак" (22) занимает шестое место.
Все игроки "Спартака", кроме Гулиева, тренируются в общей группе
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»