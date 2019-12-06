» » В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России

В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал сложившуюся в последние дни ситуацию с футбольными болельщиками.
Фото: kremlin.ru
"Мы видели сообщения, действительно, на этот счёт. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьёзная и чем-то чревата. Действительно, были определённые происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом.

Правильно ли, что помимо футбольных властей в дело вступают и следственные органы? Если речь идёт о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика. Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно, действительно, были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы", — приводит слова Пескова "Р-Спорт".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Зенит Путин Песков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(10)

Последние новости

Валуев - о словах Запашного: зачем на стадионах ОМОН, если там уже есть Росгвардия?
Адвокат: Запашный отражает политику партии
О. Семёнов рассказал, что грозит Запашному за слова о фанатах
Рейнгольд - Запашному: пускай берет топор или пилу и крошит своих зверей 6
«Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков, переломал бы части тела». Запашный запалил новый скандал 1
Грушевский призвал не реагировать на оскорбления Дзюбы
Ефремов: думал, ничего нет хуже наших ментов, а вот есть — Запашный 4
Бывший судья Чеботарев рассказал, что матч "Динамо" — "Алания" в 1996 году был договорным 5
Адвокат: слова Запашного о болельщиках не будут квалифицированы как призывы к насилию
Тихонов — о словах Запашного: каждый должен заниматься своим делом и не лезть туда, куда не надо 3
Трансферный бан "Челси" сокращён. Клуб сможет усилиться в январе
Уткин: акция "Фратрии" заслуживает солидарности. Чувствую обязанность поддержать людей 14
"Реал" сыграет против "Эспаньола" в зеленом, чтобы обратить внимание на экологическую проблему
В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России 10
Агент Слуцкого объяснил срыв переговоров с АЕКом 3
"Реал" не будет покупать Погба в январе
Вратарь "Арсенала" Лено: невозможно поверить, насколько прекрасно в Анапе 1
Сосед Смертина рассказал о поведении экс-футболиста после ДТП с его авто 4
Протест фанатов, Дзюба и «проплаченная акция», Каррера вместо Слуцкого, Федотов в «Сочи». Главные темы дня
Габулов два месяца не может связаться с учредителями "Алании", но не уйдет с поста президента клуба
"Динамо" попросило фанатов воздержаться от расистских выкриков на матче с "Зенитом" 5
Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме из-за скандального заголовка
"Зенит" — "Динамо": на матче ожидается 700 болельщиков гостей 1
Тен Хаг — основной претендент на пост главного тренера "Баварии" 2
Будогосский: Карпин предложил сжечь меня на костре за критику VAR. Теперь и Чеферин раскритиковал 1
Перед перерывом не надышишься, но мы попытаемся. Тем более в 19 туре полно классных матчей 4
Мартинес: Азар — это Майкл Джордан от футбола
Булыкин: лучше доработать систему, а не изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды 1
Непомнящий: когда VAR показывает линию офсайда, иногда все решает длина носа. Не понимаю этого 1
Шакири может продолжить карьеру в Турции
Все новости