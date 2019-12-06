"Мы видели сообщения, действительно, на этот счёт. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьёзная и чем-то чревата. Действительно, были определённые происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом.
Правильно ли, что помимо футбольных властей в дело вступают и следственные органы? Если речь идёт о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика. Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно, действительно, были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы", — приводит слова Пескова "Р-Спорт".
В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал сложившуюся в последние дни ситуацию с футбольными болельщиками.
Фото: kremlin.ru
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