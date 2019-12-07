Кучаев: назначенный на Ари пенальти? Там не было фола (видео)

Фото: ПФК ЦСКА





- Я не очень люблю VAR, не голосую за него. Я даже не говорю про спорные моменты, которые были не в нашу пользу. Он затягивает время, ты успеваешь остыть и тебе заново надо входить в игру, входить в тонус. Для меня такие затяжки были не в пользу.Игра была тяжелая, было много борьбы. Матч получился закрытым. Всё в итоге решили моменты, которые рассматривались VAR и были приняты не в нашу пользу. Но мы всё-таки были ближе к победе.Падение Ари в штрафной? Там не было фола. Он жестко принял мяч и его не доставал. Ваня Обляков разогнался и врезался, но это был стык, который ни к чему бы ни привёл. Кажется, это не пенальти.Первая часть сезона? Нам хочется выигрывать каждую игру, поэтому мы все равно недовольны результатом. Во многих играх мы потеряли очки. Для нас ещё не наступила пауза, нас ждет ещё одна игра (в Лиге Европы против "Эспаньола", прим.), но могли сезон закончить и лучше, - приводит слова игрока корреспондент