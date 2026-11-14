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"Реал" продлил контракт с одной из своих главных звезд - AS

Мадридсий "Реала" заключил новое долгосрочное соглашение со своим звездным игроком.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Как сообщает испанское издание Diario AS, атакующий полузащитник Джуд Беллингем и мадридский "Реал" заключили новое долгосрочное соглашение. По данным источника, новый контракт, который предусматривает улучшенные финансовые условия 23-летнего футболиста, рассчитан до лета 2031 года.

Беллингем перешел в мадридский клуб летом 2023 года из дортмундской "Боруссии" за 103 млн евро. В составе "сливочных" хавбек сборной Англии выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

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