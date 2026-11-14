Игрок "Ростова" оценил положение команды в таблице РПЛ

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов прокомментировал форму, которую набрала команда в чемпионате.

Фото: ФК "Ростов"

"Наверное, на все 100% довольны положением в таблице. Уже пять-шесть матчей без поражений, это не может не радовать.