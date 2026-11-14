Игрок "Ростова" оценил положение команды в таблице РПЛ

"Наверное, на все 100% довольны положением в таблице. Уже пять-шесть матчей без поражений, это не может не радовать.
Надо продолжать в том же духе работать, стараться. Не скажу, что форма у "Ростова" сейчас идеальная, но очень хорошая. Нам есть к чему стремиться, в некоторых компонентах нужно прибавлять", - сказал Миронов.
"Ростов" не проигрывает в текущем розыгрыше чемпионата России с сентября. В пяти последних матчах команда под руководством Дмитрия Кириченко одержала три победы и дважды сыграла вничью. По итогам 14 сыгранных туров южане набрали 19 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.
До ухода на зимнюю паузу желто-синие встретятся дома с самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром", а также сыграют на выезде против воронежского "Факела".
Источник: "Чемпионат"